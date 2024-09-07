慈父498萬買新葵芳花園兩房送女兒 落8號波即約業主傾價
撰文：李明珠
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日前8號風球除下，部份買家把握時機入市。新葵芳花園一伙兩房單位最新以498萬元成交，呎價11,913元。
中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，該單位為新葵芳花園B座中高層8室，實用面積418平方呎，兩房間隔。原業主於上月叫價548萬元放盤，但其後因市況淡靜主動調低叫價，一度減至520萬元，更暗示尚有議價空間。
新買家見業主具誠意，決定還價490萬元，最後於風球除下後相約業主到地產公司傾價，並以498萬元成交，折合呎價11,913元。
↓↓新葵芳花園B座中高層8室↓↓
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買樓送女兒上車
代理透露，新買家為外區客，已睇樓數天，共參觀約10個盤後决定買入十次單位送女兒作上車之用。
原業主於1999年8月173萬元買入單位，持貨25年，帳面獲利325萬元，期內升值1.9倍。
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