家庭客入市自用懶理日後樓價升跌 498萬買新葵芳花園兩房｜多圖
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，樓價較高位已下跌近三成，有業主有感難以估計樓市升跌，決定把握機會入市，擲498萬元買新葵芳花園兩房自住。據知，上手業主持貨5年是次轉手帳蝕92萬元離場。
新葵芳花園兩房498萬沽
中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園A座中高層05室，實用面積400平方呎，屬兩房間隔。原業主最初於2024年3月以590萬叫價放盤，單位新近以498萬元沽出，呎價12,450元。換言之，單位放盤半年累劈92萬元易手。
↓↓新葵芳花園A座中高層05室↓↓
新買家入市自用 無需估計未來升跌
至於新買家為區內分支家庭客，過去數年一直留意新葵芳花園單位，但由於過往樓價一直高企故未有入手。新買家見目前樓價已由高位跌近三成，加上屋苑靚裝修單位月租亦要1.85萬元，租樓也不划算。
該名買家又覺得既然入市自用，亦不用估計未來樓市升跌，便向業主還價492萬元有意入市單位。最終經雙方議價後，業主態度軟化亦不再堅持叫價500萬元，最終以498萬易手單位。
上手持貨5年轉手帳蝕92萬
據知，原業主於2019年以590萬元買入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓92萬元，單位期內貶值15.6%。
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