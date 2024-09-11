馬鞍山翠擁華庭三房750萬沽 呎價9千出頭 7年前買帳蝕逾1球
撰文：李明珠
出版：更新：
市場交投持續，部分業主下調叫價吸引買家承接。馬鞍山翠擁華庭一伙三房單位最新以750萬元沽出，呎價9,191元。原業主於7年前買入單位，帳面虧蝕110萬元離場，單位貶值超過1成。
世紀21奇豐物業助理區域營業董事鄭達昌表示，該單位為2座低層C室，實用面積816平方呎，屬三房兩廳間隔，座向東南，望山景。原業主最初叫價808萬元，放盤5個月後才獲買家洽詢，最終願意接受議價以750萬元成交，折合呎價9,191元。
2017年買入帳蝕110萬
資料顯示，屋苑對上一宗同類成交於3月促成，單位為中層B室，實用面積及間隔相同，成交價798萬元，與是次單位相差6%。
原業主於2017年6月以860萬元購入單位，持貨7年至今帳面虧蝕110萬元，單位期內貶值13%。
內地客6380萬買瓏璽複式天台戶 上手6年蝕2000萬 夠買同區三房5年前4382萬買南昌站匯璽III四房 最終撻訂發展商料沒收訂金一成粉嶺碧湖花園又要蝕！兩房戶4年勁蝕三成 創近年最大蝕幅柴灣杏花邨兩房470萬平沽 呎價跌穿1萬蚊 價格低水因為呢樣！投資者蔡伯能1280萬蝕沽白石角逸瓏灣四房 持貨9年帳蝕277萬情侶執平貨 722萬買GRAND MONTARA兩房築愛巢 上手5年輸67萬