香港欠「金融反駁隊」 市場任謠言蹂躪｜汪敦敬

美國政府多個部門發出的所謂「更新版商業警告」，筆者作為生意人就算怎樣樂觀也好，第一時間想起香港的股市會否受影響？當審視了投資上的風險之後，很快筆者就會感到啼笑皆非，美國對香港發出警示是代表甚麼？相信居住在港的任何人都不會感到美國商人容易犯上《國安法》，很多人覺得這是打壓香港金融中心的技倆，筆者卻認為作為商人固然懂得面對危機，但亦懂得在危機上掌握機會，在投資者角度上來說，這可能是一個好消息。



因為美國只會打壓有能力的體制，例如華為，美國打壓香港其實也是確認香港金融中心的地位，如果香港真的如西方評價般走向沒落，根本就不需要理會，當然大家都明白東升西降的大趨勢正在發生，於是乎別人恐防你強大就「搞你」，但這種行為同時是一種確認，你既然是「雄關」自然會「被人搞」，那麼香港機會在那裡呢？



時間永遠是吻合，當國際大行都紛紛表示看好香港樓市的時候，偏偏就有打壓情況出現，究竟是看好香港想打壓入貨，還是不看好香港想先引人入市然後再殺倉？但真正港人怕者不留下，留者就不會怕，美國搞香港不是新鮮事，坐在香港自然不怕「打仗」（例如金融戰）受衝擊，香港有條件嗎？當然有！股價、樓價可以大跌亦可以大升，需要多久時間回復當然每個人的看法不同，世事難料！但香港在這風浪中是保持到全球資金最多之一的地方，更加重要的是除了現金，還有現金流。現金與現金流有甚麼分別？

現金可以儲存不動，但現金流可以由不動資金再衍生出來可用現金，2022年至2024年香港在面對低通脹之下的高定期息，以目前10萬億元的定期存款，假設定存息為3.5厘計算每月可收息約290億元，這些就是現金流。這些所謂的香港風浪，與過去的1982年和1997年比較，當時資金乾涸之下供樓與現在的全港收息遠高於付息金額，並不可以比較！只是悲情放大了無限倍而已！

10萬億元定期所賺取的息完全足以支付2萬億元左右的住宅市場按揭貸款利息，至於商業部份牽涉有沒有過份借貸，筆者就不評估了。

如果說定期現在息口大減，那就沒有現金流?相反定期息口大減現金就會重返市場，筆者評估不到在悲情之下有多少會進入市場，不過顯然已開始出來了，假設現金只是慢出來，甘於收受很少的定期息口，但問題是香港有百多萬個單位其實都得到租值上的上升，住宅租金已經升了兩年了，供滿樓的愈來愈多，那這些人收的租金是否是現金流？筆者承認社會可能有很多問題，但我們的問題一定會少過歐美國家很多及很多。

市道好有現金流，其實美國真的「奈我哋唔何」！而國安反駁隊鄧炳強局長做得很好，人人都拍手掌。當然今次美國再次向香港發警示，政府做得好的是各官員反駁隊全面出籠，政務司司長陳國基、政制及内地事務局局長曾國衞及特區政府發言人分別直斥其非，筆者慨嘆「金融反駁隊」終於肯出手了，香港官員往往都要「睇定啲」，向來都比中央行得慢。

在香港被人搞及唱衰樓市時仍處於挨打狀態，香港沒有「金融反駁隊」，卻一定存在顛覆力量，筆者認為合適的事情要做，很多高官一向都是「懶老定」，令到市民是有些失望而且心急，甚至乎會覺得政府是否有能力照顧市民或者中央是否離棄我們？這些都是胡思亂想，筆者認為政府要更積極在市場上表態，不應該再任人蹂躪了！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。