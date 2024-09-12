灣仔囍匯一房1001萬平沽 呎價失守2萬元 重返11年前一手價
撰文：李明珠
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樓價回落，灣仔囍匯一伙一房單位最新以1,001萬元沽出，呎價約18,815元，失守2萬元關口。原業主早於11年前買入單位，現帳面獲利46萬元，單位升值不足5%。
中原地產高級資深分區營業經理翁梓軒表示，該單位為3座低層B室，實用面積532平方呎，一房連儲物房間隔，座向東面。單位原先於6月叫價1,120萬元放盤，其後於上月減至1,028萬元，最新再獲議價以1,001萬元沽出，折合呎價約18,815元。
創屋苑近年呎價次低紀錄
資料顯示，屋苑近期平均成交呎價約26,597元，可見是次單位呎價較近期市價低出近3成，更為屋苑近年呎價次低紀錄。
2013年買入價955萬
原業主早於2013年以955萬元買入單位，持貨11年，現帳面獲利46萬元，單位升值4.8%。
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