2萬蚊做業主？屯門良景邨靚裝一房筍價40萬推拍　呎價唔使2千

移民潮持續，部分移民業主以低價推出單位拍賣。屯門良景邨一伙一房單位將於本月底推出，最新開價為綠表價40萬元，呎價僅1,843元，低市價水平約一半。以開拍價計，單位較2年前買入價帳面升值13.7萬元或52%



忠誠拍賣行表示，該單位為良景邨良萃樓(5座)高層15室，實用面積217平方呎，一房間隔。業主因有意移民，近日開價40萬元綠表價推出拍賣，折合呎價僅1,843元。據悉，業主不久前才將單位翻新，裝修花費20多萬元。圖片可見，單位裝修簇新企理。

↓↓屯門良景邨良萃樓(5座)高層15室↓↓

單位景觀（忠誠拍賣行提供）

低市價一半推拍、買家最少只需支付2萬元首期

代理透露，由於單位開價便宜，已吸引多組買家洽詢，屋苑同類單位市價介乎80萬至120萬元不等，即現開價較近期市價折讓約一半。以綠表買家最高可承造95%按揭計算，若單位以開價售出，估計新買家最少僅需支付2萬元首期。

業主於2022年以26.3萬元買入單位，持貨僅2年，現開價較當時買入價高出13.7萬元或52%。