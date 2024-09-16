投資客趁減息前 398萬買葵涌豐寓連租約一房 即時賺4.2厘回報
撰文：李明珠
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減息氣氛濃厚，投資者趁機吸納物業收租。葵涌豐寓一伙一房單位最新以398萬元連租約沽出，呎價16,311元。
中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，該單位為豐寓中層F室，實用面積244平方呎，一房間隔。原業主於今年初以叫價410萬元連租約放售單位。據悉，由於單位連同租約，故不能向銀行承造高按揭成數，令單位難以沽出。
直至近期減息訊號强烈，有投資者買家出現洽購單位，但要求單位樓價低於400萬元。原業主於家人商討一日後決定接受議價以398萬元成交，折合呎價16,311元。
↓↓豐寓中層F室↓↓
持貨5年僅微蝕2%
代理指，單位於今年初以月租14,000元租出，料新買家買入即享4.2厘回報。單位最新成交價亦較屋苑同類單位從高位回落超過2成。
原業主則於2019年以406.3萬買入單位，持貨5年帳面微蝕8.3萬元，蝕幅僅約2%。
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