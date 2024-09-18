上車客880萬「租轉買」藍天海岸三房　外地業主特意飛回港簽約

租金攀升，加快上車客入市步伐。東涌藍天海岸一伙三房單位最新以880萬元沽出，呎價10,069元，屬市價成交。原業主於11年前買入單位，帳面獲利超過650萬元。



利嘉閣高級聯席董事吳惠斌表示，該單位為藍天海岸6座中層C室，實用面積874平方呎，三房套間隔。原業主最初叫價940萬元放盤，但因其長期不在香港，於是早前委託朋友特意安排開門給予買家睇樓。

據悉，新買家一直租樓多年，眼見近期租金持續上升，而樓價也調整到合適，經過考慮後決定洽購，最終議價以880萬元成交，折合呎價10,069元。

外地業主飛回港簽約

代理透露，業主由於身在外地，是次特意飛回港簽署合約。東涌區本月暫錄12宗二手成交，當中三房比例佔6宗，高達50%。

原業主於2003年以232萬買入單位，持貨11年，帳面獲利超過650萬元。