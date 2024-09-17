黃竹坑新盤二手冧價！三房業主勁蝕1500萬走、跌價四成
撰文：李明珠
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新盤低價促銷貨尾，拖累屋苑二手樓價。黃竹坑站揚海一伙三房單位最新以2,180萬元沽出，呎價23,142元。原業主於3年前一手買入單位，現轉售帳面勁蝕1,496.5萬元離場，樓價大幅蒸發41%。
市場消息指，該單位為揚海1B座低層B室，實用面積942平方呎，屬3房間隔。原業主於今年2月見政府宣布樓市撤辣，即時叫價3,000萬元推出市場放盤，其後至7月主動下調叫價至2,600萬元吸客，但仍未獲承接。直至近日進一步減價，最終成功以2,180萬元沽出，折合呎價23,142元。
新樓入伙一年貶值逾4成
資料顯示，揚海為於去年5月入伙的新盤，至今暫錄約3宗二手成交。3宗均為蝕讓，蝕幅介乎9%至32%，成交呎價由25,891元至32,443元不等。可見是次單位呎價較市價低出11%至29%。
原業主於2021年10月以3,676.5萬元一手購入單位，持貨約3年，帳面蝕讓1,496.5萬元離場，單位期內大幅貶值41%。
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