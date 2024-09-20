買家加快入市　美孚新邨減息後首宗成交　兩房戶509萬蝕讓轉手

美國聯儲局日前宣布減息0.5厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，吸引買家加快入市決定。美孚新邨錄得減息後首宗成交個案，一伙兩房單位最新以509萬元沽出，呎價10,923元。原業主持貨3年轉手帳蝕71萬元。



中原地產分區營業經理黃惠霞表示，成交單位為美孚新邨7期萬事達廣場11號極高層C室，實用面積約466平方呎，原則一房改兩房間隔，望內園景。

↓↓美孚新邨極高層C室↓↓

持貨近3年蝕讓12%

單位最初用作投資收租，近期單位交吉後，原業主即放盤開售。單位最初以550萬元叫價放盤，終減至509萬元沽出，呎價10,923元。

據知，原業主於2021年11月以580萬元入手，持貨近3年，是次轉手帳面蝕讓71萬元，單位期內貶值12%。至於，美孚新邨本月暫錄9宗成交，呎價9,354元。