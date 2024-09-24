減息供樓更划算　租客408萬買觀塘祥和苑兩房　上手年半輸70萬

美國減息吸引租客轉租為買，觀塘祥和苑有租客料減息後供樓更划算，決定以408萬元買入觀塘祥和苑兩房戶。上手業主因有意換樓，亦決定平買平賣，不惜蝕讓離場。



中原地產分區營業經理廖忠堅表示，是次成交為觀塘祥和苑B座高層6室，實用面積414平方呎，屬兩房間隔，單位望開揚遠景。

↓↓觀塘祥和苑B座高層6室↓↓

料減息供樓更划算 新買家轉租為買

原業主因有意換樓故決定平買平賣，最初以「蝕讓價」438萬元叫價放盤，單位新近以408萬元沽出，呎價9,855元。至於，新買家為租客，因為預料減息後供樓更划算，遂決定轉租為買，入市作新居。

據知，原業主於2023年2月以478萬元購入單位，持貨僅逾1年半，是次轉手帳面蝕讓70萬元，單位期內貶值14.6%離場。