買家紅雨趕睇樓　578萬買柴灣新翠花園三房　原業主帳蝕1成走

減息後部分買家加快入市步伐。柴灣新翠花園一伙三房單位最新以578萬元沽出，呎價11,378元。原業主8年前買入帳面蝕讓67萬元，貶值逾1成離場。



中原地產副區域營業經理鄭俊輝表示，該單位為4座高層D室，實用面積508平方呎，三房間隔，景觀開揚，附企理裝修。原業主叫價599萬元放盤，減息後獲新買家洽詢。

據悉，新買家於上周六紅雨天睇樓，參觀後覺得屋苑毗鄰商場，即使下雨也不用帶雨傘非常方便。加上擔心遲買會貴，因此最終議價以578萬元承接，折合呎價11,378元。

持貨8年帳面蝕逾1成

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為10,244元，即是次單位呎價高出約1成。原業主於2016年以645萬元購入單位，持貨8年，現轉手帳面需蝕讓67萬元，期内貶值10.4%。