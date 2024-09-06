寫字樓大出血 傳德祥地產6億沽灣仔軒尼詩道商廈 料實蝕2.72億
撰文：蔡偉南
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寫字樓市場再錄得大蝕讓個案。德祥地產（0199）持有的灣仔軒尼詩道250號全幢商廈，市傳新近以約6.08億元沽出，較9年前帳面貶值約1.82億元或23%。若計及買入後的翻新費用，估計需要實蝕約2.72億元。
市場消息透露，上述市傳蝕讓個案為灣仔軒尼詩道250號全幢商廈，前身為卓能中心，地盤面積約3,745平方呎，批則面積約約54,961平方呎，低層設有25個車位。市傳該全幢商廈以6.08億元沽出，成交呎價約11,062元。
2015年買入價7.9億、再加翻新費9000萬
翻查資料，業主為德祥地產，於2015年7月以7.9億元購入，其後斥資約9,000萬元作翻新，即成本高達約8.8億元。以最新成交價約6.08億元計算，估計持貨9年約實蝕約2.72億元或31%。
事實上，近年德祥地產不時沽貨，如今年5月份持有的中環美國銀行中心全層總部單位，連4個車位以2.6億元沽，成交呎價約1.87萬元。承接的新買家料為信置（0083）或相關人士。
此外，在2022年4月，德祥地產等或有關人士持有的大角咀九龍珀麗酒店，以13.75億元沽出予Weave Living，主要經營共居空間。
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