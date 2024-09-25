元朗連天台特色兩房564萬沽　呎價9724元　賣平過同屋苑標準戶！

減息正式落實，二手交投大致平穩。元朗翹翠峰一伙天台特色戶最新以564萬元沽出，呎價9,724元。原業主持貨12年帳賺134萬元離場，單位升值逾3成。



中原地產分行經理張禮傑表示，單位為2座頂層特色戶，實用面積580平方呎，兩房間隔，附連天台，座向西北享開揚景觀。單位早前叫價600萬元放盤，即吸引換樓客洽詢，買賣雙方經議價後，最終以564萬元成交，累減36萬元，折合呎價9,724元。

造價平低一層標準戶型逾1成半

資料顯示，位處是次單位低一層的同類單位曾於去年10月成交，單位實用面積同為580平方呎，不過沒有附設天台，當時成交價668萬元，呎價11,517元。可見是次單位雖為特色戶，但造價竟較標準戶還低出104萬元，相差15.6%。

原業主於2012年9月以430萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利134萬元，單位期內升值31%。