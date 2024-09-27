沙田第一城單日連環3宗成交 兩伙細單位僅售355萬
撰文：蔡偉南
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減息後樓市交投上升，藍籌屋苑沙田第一城單日連環錄3宗成交個案，當中兩伙兩房戶僅售355萬元，單位面積分別爲284平方呎及304平方呎，成交呎價約12,500元及11,677元。
市場消息指，沙田第一城新近單日錄3宗成交，當中兩宗屬低價成交。包括沙田第一城49座中層A室，實用面積284平方呎，採兩房間隔，以355萬元低價易手，呎價約12,500元。據悉，原業主2008年以155萬元買入，持貨16年，帳面賺200萬元，升幅高達1.29倍。
低層兩房呎價僅1.16萬 持貨12年僅漲20%
而另一宗低價個案同樣以355萬沽出，屬沙田第一城43座低層G室，兩房間隔，呎價約11,677元。原業主2012年以297萬元買入，持貨12年，帳賺58萬元或約20%。
兩房戶14年升值近一倍
最後一宗成交則為沙田第一城1座中層D室，面積327平戶呎，同樣採兩房間隔，以438萬元沽出，呎價約13,394元。至於，原業主2010年以225萬元入手，持貨14年，大賺213萬元或95%離場。
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