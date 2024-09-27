元朗大型私樓三房610萬沽、呎價8千頭 長情業主帳面大賺2球半
撰文：李明珠
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減息後業主擴大放盤議價空間吸客。元朗朗晴居一伙三房單位最新以609.8萬元易手，險守600萬元關口，呎價8,252元。原業主早於1998年買入單位，帳面獲利262.8萬元離場，升值超過7成。
美聯物業分行區域經理王偉健表示，該單位為朗晴居9座中層H室，實用面積739平方呎，三房套設計。原業主早前叫價680萬元放盤，其後獲區內客洽購。據悉，新買家有意換樓，已睇樓多時，因認為減息屬入市良機，故議價後以609.8萬元承接，累減約70萬元，折合呎價約8,252元。
低銀行估價5%
根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為643萬元，即最新成交價較估價低出33.2萬元或5%。原業主早於1998年以347萬元購入單位，持貨26年轉手帳面大賺262.8萬元，或升值約75.7%。
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