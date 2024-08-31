大紫荊勳賢呼籲港府救市　因何動之以情，曉之以理？｜蔡志忠

本港經濟第二季度錄得3.3%增長，主要來自於出口和轉口貿易，對本土經濟並沒有帶來太多好處。消費模式的改變，令本港內部經濟表現持續疲弱，尤其在金融、地產和零售、飲食等方面仍然受到相當程度的衝擊，中小企業面臨前所未有的困境。過去幾年港府推出的「中小企融資擔保計劃」，至今批出2822億港元貸款，涉及6.3萬家企業和逾60萬員工，數目十分龐大。可是，這些融資貸款的還款期將陸續到期，由於無力償還債務，中小企業將可能出現倒閉潮。



並非筆者杞人憂天，這可是大紫荊勳賢的擔憂，因何他們會動之以情，曉之以理？身為行政會議成員又是立法會議員，既要為港出謀劃策，又要監督政府施政，這種雙料議員必定是地位高尚，而且憂國憂民，任重道遠。葉劉淑儀和林健鋒，兩位獲頒大紫荊勳章的資深議員，為了中小企業和基層民眾，一個深入社區視察商店經營和舖位交吉狀況，一個召開記者會因感嘆營商環境變差而淚灑當場，他們深明中小企業面臨的痛苦環境，勇於表達自己的意見和心聲，為人真情流露，絕非故意做騷，使筆者十分佩服。

記憶中，以前好像沒有見過有兩位大紫荊勳章的雙料議員，同時發出呼籲港府支援中小企業的聲音。這種情況是否也在表達本港經濟出現很大問題，中小企業倒閉潮即將湧現？當局可以不看筆者的文章，但是雙料資深議員的意見總不能不聽吧？筆者前文曾經提過，港府的「百分之百擔保特惠貸款」將有一半貸款會產生壞帳，即有2萬家企業倒閉和20萬人失業，這個貸款計劃由於沒有抵押品，因此幾乎已成為一個沒法醫治的死症，想救也救不了；至於中小企業的另一個百分之九十和百分之八十的擔保貸款，卻是因為有扺押品作擔保，因此壞帳率相對會較低。港府新成立的中小企專責小組，宜多留意這個範疇，必要時再給予一些援助。

支持還息不還本、外匯基金投港股

再看看兩位雙料議員的建議如何：林健鋒議員建議港府繼續延長「還息不還本」一年，讓中小企業減少供樓的負擔，渡過這個艱難的時刻；葉劉淑儀議員則提倡港府調整外匯基金投資組合，例如動用5%外匯基金投資香港股票，只準買入本港藍籌股，推高恆生指數，從而帶動股市交投，激活金融市場。還息不還本拯救出現困難的公司和投資者，而激活金融市場可直接帶動本土消費，都是非常好的措施。

以上兩點建議也與筆者之前的看法不謀而合。「還息不還本」可舒緩中小企業供樓壓力，讓現金流不足但仍然有能力生存的企業或投資者鬆一口氣，幫助他們渡過這一難關；動用外匯基金投資股票是許多國家的慣常做法，志在維持正常的金融秩序，筆者認為現在是成立關鍵時機，比已經成立的「香港投資管理有限公司」，動用620億港元來作為投資「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」等更有幫助，更切合目前香港的經濟狀況。

近日銀行拆息稍微回落，似乎在回應美聯儲關於今年9月份降息的預期，利率下降對股市和樓市肯定是好事，只是今年能減息多少次，以及幅度能減少0.5釐還是1釐？對於下半年的看法，筆者認為股樓仍然會處於弱勢，幾年來經濟的創傷，就如得過一場大病的人一樣，要馬上完全康復並不容易，仍需要一段時間調養身體。政府在疫情的幾年期間，實施向市民大派金錢和支援中小企業措施，從而拖慢了企業和投資者倒閉的速度。如今一切已經復常，大家要從新面對現實，處理正常的公司營運和債務問題，縱使今天利率有所下調，但供樓負擔仍然沒有大幅下降，地緣政治局勢緊張和消費模式轉變，都讓香港經濟出現不確定性，對於後市只能審慎樂觀。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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