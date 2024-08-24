各種特惠貸款壞帳攀升　一招可讓中小企業走出困境？

前幾天隨東區工商聯到澳門、珠海考察，還以爲全球經濟不景氣，那邊應該也是普普通通，沒想到事實令人大開眼界。就以澳門為例，當你去一趟官也街，就會感嘆人潮洶湧的程度，似乎勝過當年香港的羅素街。今年直到7月底，到澳門的旅客已經超過2千萬人次，估計今年能達到高峰時期的3千萬人次。一個小小的旅遊城市，同樣經歷了疫情折磨，今天遊客已再度重臨，賭業也迅速恢復興旺，實在很值得香港學習。



珠海是一個美麗的百島之城，也是十分宜居的園林城市，比起深圳，這裏物價比較便宜，生活節奏不太緊張，筆者很喜歡這座城市。特別要提的是當地晚上十點後的「夏灣夜市」，那種擁擠又熱鬧的夜市氣氛，要親臨其境，才能體會什麼是人山人海，什麼叫瘋狂消費，我們香港的「夜繽紛」為什麼學不到呢？

澳門官也街、珠海「夏灣夜市」 值得學習

再回看香港，今年訪港遊客估計只能達到高峰時期的八成，而本港消費及購買力還會以年度下跌雙位數字。由於遊客和本地的購買力下降，加上港人北上消費持續成風，零售、飲食業愈來愈難經營，行會召集人葉劉淑儀早前夥新民黨團隊到南區「數吉舖」 ，發現三地標街市商場共有104間吉舖。她希望商場業主們伸出援手與旗下商戶共渡時艱；又期望各商場及商戶要鼓起勇氣進行改革，推出更多優惠或舉辦特色活動，增加吸引力，鼓勵市民留港消費。

葉劉淑儀議員是行政會議召集人，親自落區了解民情，她憂慮香港經濟前景，實事求是向政府反映意見，希望尋求解決方案，是非常好的舉措。香港面對種種困境和挑戰，不要總是一味盲目唱好，就以中小企業為倒，本以為挨過了疫情的衝擊，疫後可以重拾昔日光輝，可事實上是事與願違，就算店舖“關十間、開十間”，也是有十間倒閉，仍然有許多悲傷的故事在發生。過去幾年，中小企業各種特惠貸款，包括百份百擔保貸款、百分之九十、百分之八十的擔保貸款出現壞帳攀升情況，其中百分百擔保特惠貸款壞帳率升至9.2%，涉資達132億港元。以此走勢推論，雖然港府預計壞帳將達25%，但是筆者認為還會進一步惡化，最終壞帳可能高達50%，即有一半是壞帳，涉款高達天文數字的716億港元左右，港府宜要有心理準備。

股市顯著上升 中小企業解困

有讀者問，中小企業如何走出困境？真是天大的難題。如果一定要我作答，我認為學澳門學珠海，問題就解決一半。首先，澳門只有約69萬人口，卻能年吸3千萬遊客入境，輸入的消費肯定比輸出多。我們也想想，香港的文化古蹟、旅遊景點和飲食購物等等，肯定比澳門豐富，為什麼仍然吸引不了高端消費旅客，為何廣東人這麼多，南下香港消費比港人北上消費少？又看看珠海，常駐人口約249萬人，是香港的三分之一，土地比香港大七成，也就是說人口密度相對較低，然而珠海「夏灣夜市」的熱鬧情景卻聞名中外，帶動許多經濟內循環。

其次，認真思考如何讓股市上升？這一點看似簡單，其實不易。只要恆生指數從今天的17,500點升到23,000點，香港經濟就欣欣向榮，到時亞伯亞嬸全民皆股的日子重臨，股價上升個個賺到笑，又怎會再貪圖小小便宜，舟車勞頓奔波北上？還是留港消費更放心，睇住股票機隨時有進帳啦。那麼股市能否升到23,000點？筆者認為應該要超過才合理，美國的經濟增長長期只在2.5%左右，但是道瓊斯指數卻由17,000點升至目前逾40,000點，而香港的經濟增長大約在3%左右，然而恒生指數卻由33,000點下跌至目前的17,500點，這個現象顯然不正常。因此，恒生指數升至23,000點以上絕對很合理。

說得也是，當股市明顯上升時，成交量自然就會增加，股市成交暢旺也會帶動IPO集資金額上升，從而也拉動整個金融行業發展；另一方面，投資股票獲利者的資金會回流到樓市，既支援一個健康穩定的物業市場，又能夠幫助中小企業向銀行作融資貸款，樓價穩定也避免抵押的資產下降被銀行Call loan。因此，擁有穩定的經濟內循環、平穩的樓市以及活躍的股市，都是中小企業得以生存的關鍵因素。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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