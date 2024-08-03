奧運冠軍帶動經濟效益　決一劍稱后封王　看香江揚威世界

巴黎奧運會正進行得如火如荼，雖然又要捱更抵夜，但是喜歡看運動比賽的筆者仍然覺得非常值得。每當看到國家隊和香港隊表現出色，心裏特別開心，尤其是我們的運動員奪取冠軍的一刻，心情更加激動。



中國是公認的體育強國，培養出許多優秀而偉大的運動員，近年在世界各大賽場獲獎奪冠，已是司空見慣的事。執筆之時國家隊在本次奧運會獎牌榜已排在第一位，其中金牌更拿到了11面。另一方面，香港隊的表現也非常突出，分別有江旻憓勇奪女子重劍個人金牌，張家朗獲得男子花劍個人金牌，還有何詩蓓奪取女子100米和200米自由泳兩枚銅牌，成績驕人，可喜可賀。

香港是彈丸之地，能誕生這些偉大的運動員實在難能可貴。特別要讚揚兩位獲得劍擊金牌的選手，他們是真正的世界第一，在整個比賽過程中表現出堅毅不屈的鬥志，成功地在逆境中絕地反勝，成為一時佳話。連身在海外的親友也致電筆者，祝賀香港運動員，大讚他們非常了不起，竟能一路過關斬將，擊敗劍術王國法國和意大利等國家選手而奪冠，如今香港已揚威世界，堪稱東方劍擊之都。

巴黎奧運劍擊男子花劍個人賽，港隊的張家朗衛冕成功，摘得金牌。（袁志浩攝）

劍擊金牌 帶來熱潮

筆者認為，劍擊運動將會為香港帶來一股熱潮，不僅會有更多的愛好者參與學習這項運動，同時也會讓香港在國際上的知名度和地位有所提升。有更多的人認同香港，就會有更多的人喜歡進來觀光旅遊，以及增進彼此之間的合作交流，加深對香港的正確認知。沒錯，近年來美西方對香港缺乏善意，動不動就發出口頭警告，說要限制與香港貿易往來，減少企業進入投資，甚至制裁香港官員等等，這種行為有違人類文明、合作共贏原則，必須認真改正。

江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

其實，香港擁有的各項優勢仍在，數字是不會騙人的，香港的資產管理公司越來越多，各種家族辦公室、基金公司和理財中心等等不斷湧現，國內外企業和人才也大量進來，如果這個地方不好，怎會吸引那麼多人的目光？香港人口已快速重回高峰時期，中央不斷強調「一國兩制」不是五十年不變，而是長期不變。香港獨特的制度優勢顯著，更多的外國人喜歡香港，願意與香港加深了解、互相交流，也明白彼此尊重、合作共贏的道理，這樣就可以進一步為香港經濟帶來效益。

張家朗於巴黎奧運蟬聯金牌‧（01體育記者袁志浩攝）

經濟增長3.3% 樓價第四季企跌

香港今年第二季GDP增長3.3%，優於預期。數據顯示，與前一季相比，第二季GDP成長0.4%，增幅高於經濟專家預估中的0.3%；另一方面，政府統計處最新零售數字，今年6月的零售業總銷貨價值估計為299億元，較去年同月下跌9.7%，已連跌4個月，但較市場預期的11.8%跌幅為少。以上兩組數字代表甚麼？代表香港不同經濟環節的表現參差，外部需求穩定，商品貿易出口轉口有所增長，但內部消費市場疲弱，零售飲食等民生行業持續不景氣。

樓市方面，在經濟增長3.3%的情況下，樓價不會下跌不止，香港住宅樓市沒有過度炒賣，空置率也不嚴重，只是目前需求集中於租務市場，反而令租金呈向上趨勢。由於預期9月份減息的機會增加，假如租金指數持續上升，將來供樓輕鬆過租樓，會有更多人選擇買樓，預期第4季住宅樓市可以企穩。至於工商舖市場，未來仍然受到旅客和市民消費模式改變、港元相對偏強等因素影響。期望中央政府推出更多惠港措施，港府也大力提振市面氣氛，以及改善就業收入等等，待到各種消費力重臨，工商舖就會找到支持點。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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