人才移來移走、資金流入流出　更彰顯香港國際金融中心地位！

今年上半年新樓錄得6117宗「普通話拼音」買家成交，創出歷史新高。據聞自今年2月28日樓市全面撤銷「辣招」後，由於非本地買家（包括內地買家）無須再支付30%的買家印花稅，節省25.75%買樓費用，因此新盤的成交馬上踴躍起來，其中「普通話拼音」即具有內地背景買家，在「撤辣」後入市的比例高達84%，可見內地買家對香港樓市的支持程度。



香港目前求才若渴，港府推出的人才計劃非常成功，吸引了13萬高才和優才之士進駐香港，加上港府果斷全面撤銷樓市辣招，對香港樓市帶來極大支撐作用。近來本港整體樓市普通話拼音買家比例，升至25%的歷史新高，總入市金額更佔30.9%；再回看以往紀錄，在1997年樓市高峯時期，普通話拼音買家比例只約1%至2%。兩者的比例相差懸殊，這說明了甚麼？香港正處於一個人口結構大轉變階段，有舊人選擇賣樓移民他國，有更多的新人買樓移進本港，縱使流出不少人口，但很快又得到補充，如今香港人口又重回750萬人了。

這種現象並不稀奇，在1980年和1990年，香港也曾經出現移民潮，不過很快又有更多的人移進，人口長期不斷地在增長。另一方面，由於種種原因，資金也曾大量流出，後來又是很快地回流。這些又代表什麼呢？代表有人看好有人看淡，有人移出也有人移入，香港就是一個自由的大都市，彰顯了香港的國際金融中心地位。

根據政府統計處人口推算數字，香港人口預算在2041年將達到811萬人。香港是中國的南大門，擁有一國兩制獨特優勢和地位，也擔當中國與世界之間的超級聯繫人，香港扮演如此重要角色，自然吸引大量的優秀人才進來，這一點從人口的走勢可見一斑。近年來經濟環境不佳，樓價從3年前高位下跌了大約28%左右，外界認為今年走勢持續疲弱，樓價或還有近一成跌幅。對此筆者反倒沒有太擔心，因為大量人才流入使香港人口出現正增長，這些優質的群族正正就是樓市的生力軍，龐大的購買力不但能夠支撐住樓價，使今年的樓市升跌維持在5%左右，也使香港的業主群出現交替局面，新香港人所佔的比例會越來越多，他們的影響力也將越來越大。

不應以申請公屋為人生奮鬥目標

那麼筆者擔心甚麼呢？其實是很久以前就知道和感到憂慮的事情。今天特首李家超和政務司司長陳國基終於公開指出：「香港年輕人不應該以申請公屋為人生奮鬥目標。」在現實生活中，就有不少大學生年滿十八歲就開始申請公屋，到了大學畢業後，由於害怕工資超過申請公屋入息限額而失去資格，他們寧願趟平不找工作，或選擇做散工出現金等，即使沒有入息或收入低微，也務求等到分配得到公屋為止。而這個慢長的上樓奮鬥過程，往往需要十年八載才能實現，不但令年輕人對社會產生不滿，也帶來了消極人生態度；同時也加大公屋需求壓力，浪費整體社會資源。

筆者雖然出身平凡家庭，但整個家族均堅持不申請公屋，不拿政府福利，一家人住在狹窄的小房間，將資源留給更有需要的人。畢業後踏進社會工作便一直勤奮努力，記得當年從事製衣行業，在那個繁盛時期，天天趕貨晚上又加班，連周未都上班，一年只放幾天假而已，結果工作5年就儲蓄到首期上車買樓，在我從事製衣業的9年時間，已經成功擁有五六層樓。大家可以嫉忌我出身在八零年代那個較為幸運的時代，那個時代的人的確是比較肯努力找工作，他們任勞任怨，因為社會沒那麼多福利，大家都明白手停就會口停。當年失業率在4%左右，找工作不比現在容易，供樓利息高達10釐至20釐之間，與現在的4釐左右相比，負擔更加沈重，可見當時買樓上車並非大家想像中輕鬆。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。