美日韓股大波動 如過山車現隱憂 經濟呈東升西降 樓股看利率走勢

近日美日韓等國股市大幅波動，一天內可以升跌超過一千點。由於是先以下跌開始，而跌幅非常誇張，驟眼看來還以為是股災來臨，好在過一兩天就收復失地，否則難免讓人有點心寒。這也表明，未來全球股市出現這種「不確定性」的可能性還很大，由於美日股市近年升至高位，走勢遠高於經濟實質增長，因此「大跌大漲」的情況也將隨時發生。



從日本股市的波動可以看出全球股市的「漣漪效應」。韓國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、澳大利亞和土耳其等國的股市也有調整，並波及歐洲以至美國華爾街。回看中國内地與香港股市，似乎沒受到太大衝擊，究竟為什麼？美日股市是一個瘋狂的市場，日經指數從2009年的歷史低點7,000點升至歷史高位逾40,000點，今天仍停留在35,000點左右；美國道瓊斯指數從十年前的16,000幾點升到今天接近40,000點，美日股市升幅以倍數增長，反觀中國内地與香港股市卻由高位回落大約一半，恒生指數從幾年前高位約33,000點跌至今天大約17,000點。

美日股市是一個瘋狂的市場。（Getty images）

東西方股市差異大 大跌大漲隨時出現

看看彼此的經濟增長（GDP)多少，中國近年的增長仍然錄到大約5%的升幅，香港也有3%左右，顯然，東西方兩邊的股市表現出現極大差異，未能反映其真正的經濟狀況。所謂高處不勝寒，美日股市有條件大幅下跌，而香港和內地股市已經完成調控過程，不會過於受美日股市波動影響，這也解讀為什麼內地和香港股市沒有像1997年和2008年那樣，跟隨美國出現瘋狂大跌，金融風暴也沒有因此再次出現。否則的話，當美日股市大跌時，內地香港又跟隨大跌，骨牌效應下隨時又演變成全球股災。

當美日股市大跌時，內地香港又跟隨大跌，骨牌效應下隨時又演變成全球股災。

利率走勢向下 樓市不宜過於悲觀

班門弄斧地說了這麼多金融股市走勢，目的也就是要講述金融市場對未來樓市的影響。美日股市的波動反映了其經濟的不穩定性，同時亦反映了投資者隨時會在高位沽貨套現。由於兩邊股市價位不同，股票市盈率差異擴大，投資者的眼光精明，資金的流向說明了一切，各項數據顯示，大量資金流入本港，只是大部份仍然按兵不動，處於觀望狀態，或者可以形容，最好的投資就是暫時不投資，先做定期存款收取高息。

美國經濟可能出現衰退，金融市場的不確定性，以及巨大債務的沉重壓力，將會令其加快減息的速度，預期美國今年有可能減息2次，明年再減4次，每次減幅0.25釐或以上，那麼6次至少也有1.5釐以上。香港過去幾年在高息環境下，樓市股市受到相當程度上的衝擊，如今有可能從谷底走出來，因此我們對未來的樓股走勢不宜過於悲觀。從近期樓市動向分析，也有個別投資者按捺不住，開始出手趁低吸納一些優質大折讓物業。

美國經濟可能出現衰退，金融市場的不確定性，以及巨大債務的沉重壓力，將會令其加快減息的速度。

至於大家最關心的事情，樓市何時全面復甦？筆者的看法是樂觀的，只需要一個合理的理由，當利率開始下調，東升西降的情況就會出現。假如一個周期是6年，那麼從2020年疫情開始，2026年會是衰退的終點。疫情來臨時嚴重影響經濟民生，當時政府大灑金錢派給全港市民，並推出多項措施支援中小企業，減慢經濟衰退和樓市向下的速度。距離2026年還有一至兩年，在這兩年內減息1.5釐至2釐，香港的經濟環境肯定不一樣，而現在是時候作出適當投資準備了。

至於大家最關心的事情，樓市何時全面復甦？筆者的看法是樂觀的．

網絡言論應回歸理性 不得誹謗

近期網路上出現許多指名道姓的人身攻擊，某些網紅KOL為了博取瀏覽量，聽取某些別有用心者的錯誤訊息，刻意捏造事實攻擊一些知名企業和地產投資者，天天唱衰這些投資者虧損慘重，已被銀行Call Loan，資不抵債隨時倒閉破產等等，令這些投資者產生很大困擾，錯誤言論也構成嚴重誹謗成份。筆者明白網紅KOL不一定懷有敵意，可能只是為了譁眾取寵，博取流量，但也不能過於偏離事實去誹謗他人。

筆者也是在受攻擊之列，近日不少朋友關心本人近況可好？本人近期已經入市作出一些投資，並還在積極物色投資項目中。本人重申，我是言論自由的支持者，是奉公守法、長期納稅的香港公民，我為能夠生活在香港這個自由的天地而感到幸運和滿足。然而，對於此等公開指名道姓的惡意攻擊不能接受，香港言論自由來之不易，並非代表可以隨意攻擊和誹謗他人，期望網絡言論能夠忠於事實，回歸理性。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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