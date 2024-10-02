錦華實業楊奮彬3.1億沽北角城中心　持貨12年帳蝕4500萬

錦華實業董事長楊奮彬最新以3.1億元沽出北角城中心一籃子地舖及1樓舖位，較15年前買入價帳面貶值約4,500萬元或約12.7%，接手新買家為姓蕭的投資者。



上述物業為北角英皇道250號北角城中心部份地舖及1樓舖位，其中地舖面積約20,722平方呎，1樓面積為20,124平方呎，總面積逾40,800平方呎。今年7月份推出放售時，意向價3.5億元，及後相隔一日後再提價至4.2億元。

蕭姓投資者買入、10年前曾投資星光行地舖

資料顯示，上址新買家為確明有限公司（SURE CHARM LIMITED），公司董事為蕭澤霖。據了解，蕭澤霖為投資者，在2014年曾以5,000萬元買入尖沙咀星光行地下16A及17號舖。

錦華實業董事長楊奮彬。

錦華集團7月接近原價放售舖位、其後曾提價兩成

北角城中心一籃子舖位現時出租率為100%，租戶包括萬寧、大家樂、中西醫診所等等，每月租金收入達145萬元。按意向價計算，料新買家可享逾4厘回報。

錦華集團早於2009年以3.55億元購入上述物業，即帳面蝕讓4,500萬元。值得留意，錦華實業董事長楊奮彬在數年前大舉入市，在全港各區買入多項舖位物業。