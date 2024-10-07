移民業主棄租沽貨　450萬沽海韻花園靚裝單位　八年逆市賺30萬走

近年樓市下調，不過部分業主卻成功逆市獲利沽貨。深井海韻花園一伙三房單位最新以450萬元沽出，呎價7,143元。原業主於2016年買入單位，帳面獲利30萬元離場，升幅約7%。



晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為海韻花園3座低層C室，實用面積630平方呎，原則為三房兩廁。

據悉，原業主將單位用作收租，目前已移居外地，因見租約將近完結，於6月份決定叫價485萬元放盤。期間安排現租客開門讓新買家睇樓，新買家為上車客，因滿意內籠裝修舒適，最終遙控與外地業主還價，並以450萬元成交，折合呎價7,143元。

↓↓海韻花園3座低層C室↓↓

持貨8年帳賺30萬離場

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為同座2樓C室，實用面積相同，於今年8月以420萬元沽出，與是次單位造價相差30萬元。

原業主於2016年二月以420萬購入單位，持貨8年轉手，帳賺30萬元，期間升值約7%。