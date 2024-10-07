移民業主棄租沽貨 450萬沽海韻花園靚裝單位 八年逆市賺30萬走
撰文：李明珠
出版：更新：
近年樓市下調，不過部分業主卻成功逆市獲利沽貨。深井海韻花園一伙三房單位最新以450萬元沽出，呎價7,143元。原業主於2016年買入單位，帳面獲利30萬元離場，升幅約7%。
晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，該單位為海韻花園3座低層C室，實用面積630平方呎，原則為三房兩廁。
據悉，原業主將單位用作收租，目前已移居外地，因見租約將近完結，於6月份決定叫價485萬元放盤。期間安排現租客開門讓新買家睇樓，新買家為上車客，因滿意內籠裝修舒適，最終遙控與外地業主還價，並以450萬元成交，折合呎價7,143元。
↓↓海韻花園3座低層C室↓↓
持貨8年帳賺30萬離場
資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為同座2樓C室，實用面積相同，於今年8月以420萬元沽出，與是次單位造價相差30萬元。
原業主於2016年二月以420萬購入單位，持貨8年轉手，帳賺30萬元，期間升值約7%。
西貢傲瀧四房銀主盤2250萬沽 6年帳面跌逾三成 今年最大宗蝕讓深井碧堤半島銀主三房套850萬沽 呎價9539元、平市價一成凱施餅店美孚新邨778萬蝕賣 去年自救不成淪銀主盤 樓價貶值2成「慈善女皇」趙曾學韞及丈夫1200萬沽荃灣工廈單位 12年僅賺78萬太古城兩房戶610萬沽 原業主持貨兩個月帳面蝕110萬屯門上車屋苑一房206萬沽、呎價跌穿8千 業主5年前接火棒慘蝕4成