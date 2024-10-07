深井碧堤半島銀主三房套850萬沽 呎價9539元、平市價一成
撰文：李明珠
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部分銀主盤提供市價更大折讓放售，加快沽貨節奏。深井碧堤半島一伙三房套銀主盤最新以850萬元沽出，呎價9,539元，低市價約1成。不過單位早於22年前一手買入，現轉售帳面升值約543萬元或1.8倍。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該單位為碧堤半島9座中層C室，銀主盤，實用面積891平方呎，開則為三房套房連多用途房。
單位為銀主盤，最初於7月叫價1,038萬元放盤。為加快放售，單位持續下調叫價，最終獲區内業主議價以850萬成交，累減188萬元或18%，折合呎價9,539元。
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造價較市價低一成
代理指，單位屬於屋苑一期樓王，所有房間都享有海景。由於裝修較舊，而且為銀主放盤，成交價也較同類型市價低出一成。
原業主早於2002年11月以306.8萬元一手買入，單位22年間帳面升值約543萬元或1.8倍。
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