白石角海日灣ll開放式戶325萬元沽　原業主持貨5年　帳蝕近一球！

減息後借貸成本下降，吸引首置客加快入市。大埔白石角新近錄得蝕讓成交個案，一伙開放式單位以325萬元沽出，呎價約13,374元。原業主持貨5年，帳面蝕近百萬元。



首置客議價25萬元承接

美聯物業分行高級營業經周南輝表示，成交單位為白石角海日灣ll第7座中層B室，實用面積約243平方呎，屬開放式間隔。據悉，單位早前以350萬元放售，買家為外區首置客，議價後以325萬元承接，實用呎價約13,374元。

↓↓白石角海日灣ll第7座中層B室↓↓

持貨5年帳蝕近百萬元

翻查資料，原業主2019年以406.4萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕81.4萬元。

參考屋苑上一宗同類型成交，涉及單位為海日灣II 6座中層C室，面積間隔相同，上月以383萬元沽出，呎價約15,761元。