西營盤翰林峰開放式458萬沽　7年前一手買入帳蝕140萬、貶值23%

樓市向下，半新盤持續錄得蝕讓。西營盤翰林峰一伙開放式戶最新以458萬元沽出，呎價21,204元。原業主於7年前一手買入，帳面蝕讓約140萬元離場，單位貶值23%。



美聯物業高級分區營業經理陳凱廸表示，該單位為翰林峰5座中層C室，實用面積約216平方呎，開放式間隔，屋苑毗鄰港鐵西營盤站入口，交通方便。原業主最初叫價500萬元放盤，並獲用家垂青，雙方經議價後終以458萬元成交，折合呎價約為21,204元。

西營盤翰林峰。

2017年一手貨貶值23%

資料顯示，對上一宗同類成交於今年5月促成，單位為同座30樓C室，面積間隔相同，成交價550萬元，即是次單位造價較同類低出92萬元或17%。

原業主於2017年5月以約597.2萬元一手購入單位，持貨7年，是次轉手帳面蝕讓139.2萬元，期内貶值約23%。