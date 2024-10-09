西營盤翰林峰開放式458萬沽　7年前一手買入帳蝕140萬、貶值23%

撰文：李明珠
出版：更新：

樓市向下，半新盤持續錄得蝕讓。西營盤翰林峰一伙開放式戶最新以458萬元沽出，呎價21,204元。原業主於7年前一手買入，帳面蝕讓約140萬元離場，單位貶值23%。

美聯物業高級分區營業經理陳凱廸表示，該單位為翰林峰5座中層C室，實用面積約216平方呎，開放式間隔，屋苑毗鄰港鐵西營盤站入口，交通方便。原業主最初叫價500萬元放盤，並獲用家垂青，雙方經議價後終以458萬元成交，折合呎價約為21,204元。

西營盤翰林峰。

2017年一手貨貶值23%

資料顯示，對上一宗同類成交於今年5月促成，單位為同座30樓C室，面積間隔相同，成交價550萬元，即是次單位造價較同類低出92萬元或17%。

原業主於2017年5月以約597.2萬元一手購入單位，持貨7年，是次轉手帳面蝕讓139.2萬元，期内貶值約23%。

西營盤翰林峰。
元朗溱柏開放式285萬賤賣　樓價6年蝕剩一半！創屋苑最大蝕幅賭王前女婿何志堅放售赤柱豪宅　市值5.9億　前身為鄧麗君故居屯門兩房私樓連車位560萬沽　呎價唔使8千重返10年前　6年勁貶3成長情業主沽貨！太古城三房戶910萬沽　持貨四十年升值15倍減息吸引投資客買樓收租　粉嶺帝庭軒兩房448萬沽　帳蝕120萬元白石角海日灣ll開放式戶325萬元沽　原業主持貨5年　帳蝕近一球！轉租為買｜減息加上市況轉好　租客擲913.8萬買錦綉花園洋房三房
香港樓市
二手樓成交
東區樓市
蝕讓盤
納米樓