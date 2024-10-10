十大傳統屋苑首三季交投量1990宗　升4%勝大市　這個屋苑最旺場

十大傳統屋苑交投量上升。據香港置業研究部及土地註冊處資料顯示，今年首三季二手私人住宅及公營房屋錄29,759宗註冊，較去年同期的29,995宗輕微減少約0.8%；當中十大傳統屋苑今年首三季錄1,990宗註冊，較去年同期的1,914宗增加約4%，註冊量按年表現勝大市。



↓↓每年首9個月十大傳統屋苑二手住宅註冊量↓↓

十大傳統屋苑今年首三季錄1,990宗註冊，較去年同期的1,914宗增加約4%。（代理圖片）

首三季7個屋苑按年報升

香港置業研究部董事王品弟表示，十大傳統屋苑中，有7個屋苑今年首三季註冊量按年報升，當中嘉湖山莊錄357宗註冊，較去年同期的286宗增加約24.8%；太古城錄260宗註冊，較去年同期的211宗增加約23.2%；荃灣中心錄119宗註冊，較去年同期的105宗增加約13.3%。

3個屋苑報跌 康怡首三季不足百宗

另有3個屋苑今年首三季註冊量按年報跌，當中新都城錄108宗註冊，較去年同期的141宗減少約23.4%；康怡花園錄98宗註冊，較去年同期的126宗減少約22.2%；麗港城錄148宗註冊，較去年同期的171宗減少約13.5%。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

↓↓今年首9個月十大傳統屋苑二手住宅註冊量↓↓

7個屋苑今年首三季註冊量按年報升，另有3個屋苑今年首三季註冊量按年報跌。（代理圖片）

嘉湖山莊357宗註冊居榜首

至於今年首三季十大傳統屋苑二手住宅註冊量排名方面，嘉湖山莊以357宗註冊居榜首，美孚新村以300宗註冊排第二，太古城以260宗註冊排第三。