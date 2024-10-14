BLUE COAST II加推60伙　均呎較上批貴2％　預告周末首輪開售

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今日（14日）加推新一張3號價單，共提供60伙，折實平均呎價22,404元。新價單包括23伙兩房及37伙三房，市值10.02億元。發展商表示，新價單個別單位加價約2%，又預告最快周末展開首輪銷售。



加推的單位共提供60伙，包括23伙兩房及37伙三房，價單售價為1,092.6萬至2,176.6萬元，價單呎價為22,528元至27,946元，扣除最高14%折扣，折實售價939.6萬至1,871.9萬元，折實呎價19,373至24,034元。

當中最低入場單位為5座6樓G室，屬兩房間隔，實用面積485平方呎，折實售價939.6萬元。

參考首張價單涉及128伙，折實平均呎價21,526元；第2張價單涉及108伙，折實平均呎價21,876元，即是次加推單位的折實平均呎價22,404元，較對上一張貴2.4％。

長實郭子威：個別單位加價2%、反映市場氣氛

長江實業營業部首席經理郭子威表示，新價單個別單位有約2%加價，不但反映市場氣氛，亦代表集團長遠睇好樓市，預告最快周末展開首輪銷售。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，過去三日假期示範單位累錄3.5萬人次參觀。而項目暫時推出3張價單共296伙，市值47.4億元。由於港島區供應量少，加上有需求，項目有條件加價。

長江實業營業部首席經理郭子威（左）、長江實業營業部助理首席經理楊桂玲（右）

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。