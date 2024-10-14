馬鞍山銀湖．天峰兩房718萬易手　持貨兩年蝕約20%、實蝕輸逾兩球

二手市場持續錄得蝕讓個案。馬鞍山銀湖．天峰一伙兩房戶以718萬元沽出，原業主持貨僅僅約2年，帳面勁蝕約20%。



中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，近日交投氣氛向好，馬鞍山本月暫錄約30宗二手成交，較上月同期增加約5成，其中銀湖．天峰最佔約4宗，最新錄得8座中層C室，單位實用面積539平方呎，兩房間隔，議價後以718萬元易手，呎價13,321元。

馬鞍山銀湖．天峰。（資料圖片）

2022年買入價890萬

中原胡耀祖指，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。據了解，原業主於2022年以890萬元購入單位，持貨約2年，現轉手帳面蝕讓約172萬元離場，單位期內貶值19.3%。

連稅及佣金支出實蝕逾221萬

若計及買入時的稅款約33.37萬元，以及買入及賣出時的佣金支出合共16.08萬元，料實際蝕讓金額高達逾221萬元。