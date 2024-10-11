屯門582呎兩房私樓三球有交易！呎價5千蚊平過居屋 創近年新低
撰文：李明珠
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新盤頻頻低價出擊，部分二手單位出現震撼低價。屯門海景花園一伙兩房單位最新以298萬元沽出，折合呎價僅5,120元，低屋苑市價近2成半之餘，呎價更創屋苑近年新低。
世紀21天生置業高級客戶經理凌嘉豪表示，該單位為海景花園8座中層C室，實用面積582平方呎，兩房間隔，座向西南，望海景，附設企理裝修。
單位最初叫價440萬放盤並獲投資者洽詢。由於原業主睇淡後市，加上因為早年買入單位，認為現時已獲得合理利潤，最終接受議價以298萬元成交，折合呎價5,120元。
↓↓海景花園8座中層C室↓↓
低市價2成半放售、呎價創屋苑近年新低
代理指，是次單位成交價低於市價約2成半，呎價更創屋苑近年新低。根據匯豐銀行網上物業估價顯示，單位估值為393萬元，即最新成交價較估價低出約95萬元或24%。
原業主於2008年1月以109萬元購入單位，持貨16年至今轉售，帳面獲利189萬元，期内升值1.7倍。
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