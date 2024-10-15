東涌兩房620萬蝕沽、樓價貶值兩成 業主三年收60萬租都唔夠冚
撰文：李明珠
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二手交投穩步回升，不過蝕讓個案持續。東涌東堤灣畔一伙兩房單位最新以620萬元沽出，呎價10,473元。原業主於3年前買入單位，帳面蝕讓143萬元，單位貶值19%。
中原地產東涌藍天海岸分行經理曹嘉華表示，該單位為東堤灣畔8座高層C室，實用面積592平方呎，兩房間隔。
單位原為收租物業，原業主見租約快將完結，於今年5月時叫價740萬元推出市場放售，期內多次降價。直至日前租約正式完結，租客遷出4日後，業主再度減價，最終成功以620萬元賣出，折合呎價10,473元。
3年收租60萬、惟不足以抵消樓價貶值
原業主於2021年2月以763萬元買入單位收租，持貨3年轉售，帳面蝕讓143萬元，單位貶值19%。
據悉，單位之前每月收租16,800元，若按買入3年計算，原業主累積租金收入約60.4萬元。扣除帳面蝕讓後，原業主仍需蝕82.6萬元離場，租金不足夠抵消樓價貶值。
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