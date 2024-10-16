宏安炮台山新盤命名101 Kings Road 提供251伙、標準戶最細244呎
撰文：李明珠
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宏安地產（1243）旗下炮台山英皇道住宅項目今日（16日）正式命名為101 Kings Road。項目提供251伙，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房單位。項目目前示範單位及樓書仍在部署中 ，最快11月內推售。
宏安程德韻料投資者資金重投樓市
宏安地產執行董事程德韻表示，項目共提供251伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積244至838平方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房單位，另設連平台及天台特色戶。
對於施政報告最新公佈放寬按揭成數，程德韻認為新措施可刺激投資者釋放資金重投樓市，帶動樓市，對集團樓盤銷售有利。另外，優化入境投資者計劃可帶動豪宅準買家入市。由於優化計劃主要為配合海外人士的移民需求，相信不會掀起炒賣風氣。
學生宿舍方面，政府目前鼓勵行業發展，加上市場需求龐大，集團不排除未來繼續投資的可能性。
發展商指樓面呎價低於15000元
項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。宏安其後與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。
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