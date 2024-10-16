施政報告2024｜嘉華温偉明：期望銀行配合政府鬆綁按揭

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內第三份施政報告。報告指出，將優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。



嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，施政報告公佈放寬住宅及非住宅按揭成數一律至七成，喜見政府「鬆綁」按揭，讓更多投資者入市支持樓市，期望銀行配合政府施政，不但協助本地投資者，亦能吸引境外投資者，包括內地高端企業及人士購買香港物業作長遠投資。

估計政府設置門檻吸納高端一族

其次，政府優化「新資本投資者入境計劃」，限制投資總額上限為1,000萬元，物業成交價則為5,000萬元以上，估計政府一方面放寬投資住宅物業，另一方面設置門檻，期望吸納高端一族扎根香港，有關成效有待觀察，相信政府會作出「動態評估」。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明。

啟德區内交通問題緩不濟急

對於《施政報告》指將縮短啟德智慧綠色集體運輸系統的建造時間，反映政府官員看到區內交通問題實在是緩不濟急，市民樂見政府官員提速改善居民日常生活配套，而事實上，加快交通建設亦能進一步推動啟德區整體發展，有助香港成為國際文化、體育、旅遊盛市之都。