施政報告後東涌連錄4宗成交　東環兩房550萬沽　重回九年前水平

減息以來樓市氣氛持續有所改善，新一份施政報告推出一系列土地房屋政策及優化措施，進一步刺激樓市交投。當中東涌東環在施政報告後錄成交，一伙兩房戶新近以550萬元沽出，呎價11,879元，不過原業主持貨9年，單位貶值約1.5%。



施政報告強化買家入市信心

中原地產分區經理陳偉業表示，成交單位為東環6A座高層5室，實用面積463平方呎，屬兩房間隔，向北，望開揚樓景及海景。據悉，買家為上車客，見最近樓市表現回穩向好，加上今次施政報告再推出一系列有利樓市措施，故強化入市信心。

東涌東環。（資料圖片）

施政報告後東涌即錄4宗成交 上手持貨9年蝕約8.5萬

至於，原業主叫價560萬元，買家見單位價錢吸引，故議價10萬元後以550萬元承接自用，呎價11,879元。陳偉業續指，昨日施政報告公布後，東涌區單日連錄4宗買賣成交。

翻查資料，原業主於2015年2月以558.45萬元一手買入，持貨9年，是次轉手帳面蝕讓8.45萬元離場，單位期內貶值約1.5%。