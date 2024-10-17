渣甸山五千呎獨立屋2.3億放售 意向呎價6.2萬 較上年劈價逾4成
撰文：李明珠
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施政報告利好豪宅市場，山頂獨立屋獲委托放售。舖位投資者劉軍持有的渣甸山畢拉山徑50號金碧園一幢獨立大屋，最新推出市場放售，意向價約2.3億元，呎價62,681元。物業曾於去年叫價4億元放售，現叫價大幅減價超過4成。
仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，物業為渣甸山畢拉山徑50號金碧園獨立屋，樓高三層，佔地約4,999平方呎，實用面積約3,669平方呎，屬五房四套房設計。
物業附設約4,000多平方呎的私人花園及泳池，並配備私人電梯及特大雙車位車房。物業將以現狀及交吉形式出售，意向價約2.3億元，呎價62,681元。
叫價較去年劈價逾4成、業主於2014年斥數千萬改裝
代理指，是次放售的渣甸山獨立屋屬超級豪宅盤，業主惜售，市場盤源量少珍罕。資料顯示，物業曾於去年叫價4億元放售，現叫價較當時大幅減價約42.5%。
據悉，業主為具有內地背景的著名投資者劉軍，其於1995年以4,000萬元買入物業，並於2014年曾花費數千萬元對物業進行了全面的外部和內部改造。按最新意向價計算，單位28年升值4.75倍。
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