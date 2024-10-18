投資者信心增強 鍾情將軍澳天晉、斥1066萬買多伙三房收租
撰文：李明珠
出版：更新：
施政報告利好樓市，部分投資者入市信心增強。將軍澳天晉一伙三房最新以1,066萬元連租約售出，呎價約16,451元，新買家買入單位即享3.1厘租金回報。
美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，該單位為天晉2期2B座低層C室，實用面積約648平方呎，屬三房間隔。單位早前叫價1,080萬元連租約放售，近期獲新買家洽詢。
新買家為投資客，原本已擁有多個天晉單位收租，留意到近幾年租金持續上升，回報率可觀，加上新一份施政報告有助提振樓市，因此對後市走勢充滿信心。最終決定果斷出手，議價以1,066萬元承接單位作收租之用，折合呎價約16,451元。
單位月租27500元、享3.1厘回報
代理透露，單位現有租客，月租為27,500元。按成交價計算，料新買家可享3.1厘租金回報。
原業主於2013年2月以723.1萬元購入單位，持貨約11年，是次轉手帳面獲利約342.9萬元，單位升值47.4%。
渣甸山五千呎獨立屋2.3億放售 意向呎價6.2萬 較上年劈價逾4成君臨天下複式特色戶5200萬沽 屬矚目凶宅同層、持貨十年倒蝕4球施政報告後東涌連錄4宗成交 東環兩房550萬沽 重回九年前水平炒家478萬沽鰂魚涌南豐新邨兩房 四個月大賺49萬走、升幅逾1成施政報告後再成交 太古城兩房則王「意頭價」828萬沽 高估價11%多客出價爭大埔承峰千呎兩房、特設衣帽間 業主臨場反價940萬沽