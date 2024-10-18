投資者信心增強　鍾情將軍澳天晉、斥1066萬買多伙三房收租

施政報告利好樓市，部分投資者入市信心增強。將軍澳天晉一伙三房最新以1,066萬元連租約售出，呎價約16,451元，新買家買入單位即享3.1厘租金回報。



美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，該單位為天晉2期2B座低層C室，實用面積約648平方呎，屬三房間隔。單位早前叫價1,080萬元連租約放售，近期獲新買家洽詢。

新買家為投資客，原本已擁有多個天晉單位收租，留意到近幾年租金持續上升，回報率可觀，加上新一份施政報告有助提振樓市，因此對後市走勢充滿信心。最終決定果斷出手，議價以1,066萬元承接單位作收租之用，折合呎價約16,451元。

單位月租27500元、享3.1厘回報

代理透露，單位現有租客，月租為27,500元。按成交價計算，料新買家可享3.1厘租金回報。

原業主於2013年2月以723.1萬元購入單位，持貨約11年，是次轉手帳面獲利約342.9萬元，單位升值47.4%。