移民放盤｜芊紅居兩房508萬沽　買家睇好後市買入收租、回報3.8厘

二手市場疲弱，有業主因移民放盤，新近以508萬元沽葵涌夾屋芊紅居兩房，放盤3個月累劈90萬元。至於新買家為投資者，因睇好後市決定入市買入單位收租，料租金回報至少3.8厘。



業主移民放盤 芊紅居兩房508萬沽

美聯物業分行營業經理陳偉健表示，是次成交為葵涌夾屋芊紅居1座高層D室，實用面積約433平方呎，屬兩房間隔。據知，原業主因移民於今年07月以598萬元已補地價叫價放盤，單位新近以508萬元沽出，呎價11,732元。換言之，單位放盤3個月累劈90萬元沽出單位。

↓↓葵涌芊紅居1座高層D室↓↓

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投資者睇好後市買入收租 同類單位7月1.6萬租出

至於，新買家為投資者，因有感目前息口向下睇好後市，議價後感合適即入市收租之用。參考同類成交單位租盤屬1座高層D室，實用面積相同，於今年7月以1.6萬元租出，呎價37元。換言之，如新買家亦以1.6萬元租出，料租金回報為3.8厘。

至於，原業主於2012年以328萬元買入單位，一直作自住用途，持貨至今12年，是次轉手帳面大賺180萬元，單位期內升值54.9%。