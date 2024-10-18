屯門站上蓋瓏門蝕沽　兩房648萬沽蒸發一球半　收租客接貨｜多圖

二手市場疲弱，市場蝕讓成交不斷。當中，西鐵屯門站上蓋屋苑瓏門，有兩房戶新近以648萬元蝕讓沽出，呎價13,416元，貶值接近兩成。至於，新買家為為投資者，打算入市買入收租。



瓏門兩房648萬蝕沽 投資者接貨

美聯物業區域營業董事梁浩文表示，是次成交為瓏門6座高層G室，實用面積483平方呎，屬兩房間隔。據知，原業主最初以「蝕讓價」660萬元叫價放盤，新近減至648萬元沽出，呎價13,416元。據知，新買家為投資者，是次買入單位用作收租用。

↓↓瓏門6座高層G室↓↓

持貨4年蒸發一球半離場

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為701萬元，而恒生估價則為714萬元。即最新成交價較估價低7.6%至9.2%。

至於，原業主於2020年以800萬元購入自住，持貨4年至今，是次轉手帳面蝕讓152萬元沽出，單位期內貶值19%離場。

較3年前高峰期趺價逾三成

值得留意的是，參考同屋苑2座高層B室，一伙實用面積498平方呎的兩房單位，於2021年高峰期時曾以980萬元沽出，當時呎價19,679元，均創屋苑兩房雙破頂。換言之，是次成交單位較3年前高峰期趺價332萬元或逾33%。