買家追價入市869萬買觀塘凱滙兩房　上手持貨5年帳蝕80萬

施政報告房策新措施出台後，部分買家加快入市步伐。觀塘凱滙一伙兩房單位最新以869萬元沽出，呎價15,800元。原業主於5年前一手買入，帳面蝕讓80萬元離場，單位貶值8%。



中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，該單位為2座低層K室，實用面積550平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向西方，望清靜內園景。原業主最初叫價865萬元放盤，新買家見踏入減息周期，加上新一份施政報告料對樓市有正面影響，決定加快入市步伐，不惜追價數萬元以869萬元買入單位，折合呎價15,800元。

2019年一手買入帳面蝕讓80萬

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為同座高層K室，面積及間隔相同，於本月初以926.6萬元售出，即是次單位造價較近期同類戶低出約6.2%。

原業主於2019年1月以949萬元一手買入單位，持貨5年，現轉手帳面蝕讓80萬元，單位期内貶值8%。

觀塘凱滙。