永泰粉錦公路新盤「雲向」涉765伙　主打一至兩房　預告快上樓書

永泰地產（0369）旗下粉錦公路663號，鄰近粉嶺香港哥爾夫球會的住宅項目今日（24日）正式命名為雲向（CLOUDVIEW），全盤提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房，並將盡快上載樓書。



全盤提供765伙 主打一至兩房

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目共提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積200至860平方呎不等，主打一房及兩房。項目剛取得預售樓花同意書，將盡快上載樓書。

項目定價將參考東鐵沿線新盤

鍾志霖透露，項目定價將參考東鐵綫沿線新盤。對於樓市走勢，他認為每個地區的供應情況不同，所以會有不同的表現，但整體樓市發展穩定。另外，政府近年發展政策亦偏向西北地區，因此預計北部的樓市發展將較迅速。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。