淘寶落戶尖沙咀中港城　開設4萬呎家具體驗店、料明年初開幕

零售市道疲弱下，核心區舖市錄得矚目租務個案。有地產代理消息透露，尖沙咀廣東道中港城2樓一個面積約4萬平方呎的巨舖，新近租出予淘寶，該巨舖料將用作大型家具體驗館，料明年初開幕。



市傳月租50萬、或再加分成

市場消息指出，上述舖位位於廣東道中港城2樓，面積約4萬平方呎，市傳由淘寶以每月50萬元承租。若租金水平屬實，成交呎租僅約12.5元，與東九龍工廈租金相若。因此有部份代理認為相關租金偏低，估計淘寶租用上述舖位時，會與業主商討把部份生意額作分成。

今年先收樓面2萬呎、餘下明年再收樓

代理又指出，新租戶淘寶將會在今年內先行收樓大約2萬平方呎，而餘下2萬平方呎樓面，將於明年會再收樓。

據了解，淘寶對香港特區的線下市場加大了投入。是次淘寶租用中港城舖位，該巨舖並非只作網購取貨點，而是建立大型家具體驗館，預計明年開幕。體驗館內，香港消費者可體驗實物導購、下單到家、上門安裝、售後退貨的一站式服務。

淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋早前向傳媒表示，香港一直是淘寶的重點市場，從香港地區的包郵訂單增長來看，包郵服務深受香港消費者歡迎，希望覆蓋更廣泛的品類，讓用戶買得更開心。