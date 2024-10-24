米蘭站姚君達名鑄「自製」複式　新約減一成至12萬租出　回報2厘

租務市場暢旺，部分投資者出租持有的豪宅物業。米蘭站（1150）創辦人姚君達最新以月租12萬元租出尖沙咀名鑄一伙自製複式戶，呎租約51元。最新租金較舊租約下調逾一成，租金回報僅約2厘。



米蘭站姚君達自製複式戶減租逾一成

市場消息指，該單位為名鑄兩伙高層F室，為自製的複式間隔，實用面積共2,364平方呎。單位曾於去年3月以13.5萬元租出，近日換租客後月租減至12萬元租出，租金較去年回落約11%，折合呎租約51元，屬市價水平。

據相片所見，單位連有裝修，中空位置更設大型吊燈，內置樓梯上落，廳房同望向極開揚維港海景。

↓↓姚君達名鑄複式巨宅↓↓

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姚君達7088萬買2伙單位自製複式

資料顯示，單位由米蘭站創辦人姚君達持有，其於2009年及2017年分別以3,358.5萬及3,730萬元購入上述物業，並改裝為複式單位，合共成本為7,088.5萬元。不過，他早前曾透露，如計及樓價、入則改造工程連裝修傢俬等合共花費約8,000萬元。

換言之，以最新租金計算，租金回報僅約2厘。

米蘭站創辦人姚君達（右一）（byronyiu/IG）

去年起以1.6億放盤求售

據悉，姚君達去年年初曾推出單位放售，叫價近1.6億元，但一直未有買家承接。姚君達亦過去在訪問中曾指「有內地客人給我1.75億，我話2億才考慮（賣）。」不過據了解，近期則主動將叫價降低至9,900萬元求售，大幅減價約38%。