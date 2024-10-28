投資者260萬連租約買將軍澳居屋　呎價破1.2萬　租金回報近4.4厘

施政報告放寬按揭限制，市場續錄投資客買樓收租。將軍澳居屋寶明苑一伙開放式單位最新以260萬元連租約沽出，呎價為12,207元。據知，成交單位目前以9,500元租出，料租金回報近4.4厘。



世紀21分行經理魏仕良表示，是次成交為將軍澳寶明苑寶柏閣（B座）中層15室，實用面積213平方呎，屬開放式單位，兼連企理裝修。單位新近以已補地價連租約260萬元沽出，呎價為12,207元。

據了解，是次成交單位於今年五月以9,500元租出，以是次成交價計，料租金回報近4.4厘。至於新買家為區外投資者。

將軍澳寶明苑。

上手持貨8年 轉手獲利42萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為262萬元，而恒生估價則為264萬元。即最新成交價較估價低0.8%至1.5%。

據知，原業主於2016年6月以已補地價218萬元購入，持貨至今8年，是次轉手帳面獲利42萬元，單位期間升值19%。