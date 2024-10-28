投資者260萬連租約買將軍澳居屋 呎價破1.2萬 租金回報近4.4厘
撰文：黃祐樺
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施政報告放寬按揭限制，市場續錄投資客買樓收租。將軍澳居屋寶明苑一伙開放式單位最新以260萬元連租約沽出，呎價為12,207元。據知，成交單位目前以9,500元租出，料租金回報近4.4厘。
世紀21分行經理魏仕良表示，是次成交為將軍澳寶明苑寶柏閣（B座）中層15室，實用面積213平方呎，屬開放式單位，兼連企理裝修。單位新近以已補地價連租約260萬元沽出，呎價為12,207元。
據了解，是次成交單位於今年五月以9,500元租出，以是次成交價計，料租金回報近4.4厘。至於新買家為區外投資者。
上手持貨8年 轉手獲利42萬
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為262萬元，而恒生估價則為264萬元。即最新成交價較估價低0.8%至1.5%。
據知，原業主於2016年6月以已補地價218萬元購入，持貨至今8年，是次轉手帳面獲利42萬元，單位期間升值19%。
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