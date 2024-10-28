荃灣愉景新城連環蝕 新裝三房反價5萬沽 持貨3年仍要蝕兩球
撰文：李明珠
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二手交投回升，惟大多以蝕讓成交為主。荃灣愉景新城最新連環錄2宗三房戶蝕讓，每伙均實蝕超過200萬元。其中一伙以715萬元沽出，呎價11,877元。原業主於3年前高位買入，帳面損失198萬元，單位貶值逾2成。
美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為愉景新城9座高層D室，實用面積602平方呎，三房間隔。原業主本身於3月叫價920萬元放盤，直至近期主動下調至710萬元後，接獲最少2組買家洽購。最終業主決定反價5萬元，以715萬元成交，折合呎價11,877元。
↓↓愉景新城9座高層D室↓↓
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3年前買入單位並裝修、連使費實蝕逾200萬
資料顯示，屋苑近期平均二手呎價為11,286元，是次單位呎價較市場略高4%。
原業主於2021年3月以913萬元買入單位，現持貨3年轉手，帳面蝕讓198萬元，期内貶值22%。據悉，業主當時買入後有將單位進行簡單翻新，若連同使費計算，實蝕超過200萬元。
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