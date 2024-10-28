馬鞍山半新盤首宗二手成交 兩房平台戶680萬沽 3年勁蝕三成
撰文：李明珠
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一手市場氣氛暢旺，帶動部分半新盤錄得首宗二手成交。入伙約兩年半的馬鞍山耀沙路8號SILVERSANDS，最新錄得首宗二手成交，一伙平台特色戶以680萬元沽出，呎價16,505元。原業主於3年前一手買入，帳面勁蝕336萬元離場，蝕幅高達33%。
市場人士消息指，該單位為SILVERSANDS 5A座低層特色戶，實用面積412平方呎，兩房間隔連210平方呎平台。單位原先叫價700萬元，最新減價20萬元以680萬元沽出，折合呎價16,505元。
圖片可見，平台呈長方形，空間寬敞，可放置遮陽傘及戶外餐桌。
↓↓Silversands 5A座低層特色戶↓↓
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2021年一手買入貶值逾3成
是次單位為屋苑首宗二手成交。參考同類單位一手成交，位處單位相鄰的5A座低層平台戶，面積417平方呎，於2021年以998萬元售出，呎價為23,933元。
原業主於2021年以1,016萬元一手購入單位，持貨3年轉手，帳面勁蝕336萬元，期内大幅貶值33%。
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