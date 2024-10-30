我求我道　笑罵由人！　橫眉冷看千夫指！｜汪敦敬

在香港做市場評論員不容易，對樓市評論正面都會被人網上圍攻，面對的不乏誹謗和人身攻擊！已習慣笑駡由人，橫眉冷看千夫指！



但十分諷刺，駡我評論的人又要看文章，內容熟悉得鉅細無遺！他們不少也喜歡評論我的背景，這有他們的道理，因為一個人背景所連結的利益的確影響其文章的中肯性的，起碼應該讓讀者知道，有些認為我是地產代理和投資者評論又怎會中肯呢？我同意應披露的，我亦好努力去做足應有的披露，但投資者和地產代理也是對市場認知最快的角色，讀者只要知道我的利益衝突，這兩個角色提供的市場資訊是可貴的！

很多喜歡用我背景去攻擊我的人，但他們的資料又不準確，因此本文我給多一些我背景的資料大家，可以讓他們和讀者可以了解我的更多背景、知道我的利益衝突，當然我更希望他們知道我的價值觀和撰文的情懷！

我只是一個白手興家的人！關於評論我是地產霸權，這個說法很不公道！什麼叫地產霸權？利用系統性的各項市場優勢去剝削小市民的才是地產霸權！擁有物業但沒有控制和左右市場的權力不是霸權！如果說擁有物業就等於地產霸權的，這些只是「憎人富貴厭人窮」的說話。

相反，我從來都是壟斷者和真正地產霸權的眼中釘！1999年，我創立的祥益地產牽頭組織十八區中小代理行網上聯盟一起反壟斷，「聯盟地帶」挑戰當時壟斷了媒體見報85%見報率的大集團，利用團結力量在網上推出第二個網上地圖、第二個網上睇樓、第二個網上產品引擎！我有差不多10年是業界反壟斷聯盟的召集人！

我也和盟友創立了地區打法，呼籲同行業以「點線面」建立細行在地區的生存空間！成功打破了寡頭壟斷！我在2002年將聯盟成員合併了入香港專業地產顧問商會，之後我也加入地產代理監管局當了六年董事局成員！

我亦曾在立法會和發展商代表對陣推廣一手銷售。一手銷售條例通過對消費者和地產代理都得到更公平的銷售處境！

香港銀行不合理收緊按揭的時候，本會都會連同其他七大地產商會，一起向政府和金管局反映，幸運地多年來試過兩次都可以成功爭取市場正常運作，專業地產代理有個角色叫做「市場證人」，我們一直謹守！

在經營生意上，我是實踐者！亦有深入研究孫子兵法和博弈論，2009年曾被中文大學EMBA邀請出席分享如何用孫子兵法營商！

我是活在前線現實中的小商人，我不斷更新培訓課程和工作流程確保同事人人開單！我的同事在市道最靜市的時候，每月人均開單都是三至四單！

我們有競爭力，但卻是無違規紀錄最專業公司！就算不計我自己的專業範圍，而在全港性的專業範疇也有貢獻，在僱員再培訓局董事局的6年工作得到特首頒發MH榮譽勳章！

我第一次創業就在旺角金輪大廈一個武館裏面，白天是做地產，晚上協助師傅教拳，很寒酸的創業！第二次創業窮到要將金鏈賣返給金鋪去營運公司！論窮和面對困難，我遇過比你們更徹底的經歷！

我是納稅人，納稅好充足的納稅人，交稅曾以千萬元計！

在做慈善裏，多年我贊助一眾老人家食盆菜，支持社區慈善活動，我亦是屯門健康城市協會主席、屯門區少年警訊名譽會長會副主席、青山寺董事局成員，而在下月11月更捐款請照顧者入戲院看戲以示支持，我長期有資助大學生和中學生並設立獎學金！

我的公司獲得的獎項我數不清了！

我是擁有一些物業的，但財富距離很多富豪還差很遠，但我人生餘下的時間就是繼續用我的經歷宣示正面人生觀是正確的！

（香港01相片）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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