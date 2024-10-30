中原：今年落成新盤63%單位未賣出　料年底售出比例不足四成半

本港樓市交投淡靜，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，預計2024年落成的私人住宅，截止於今年第三季有63%單位尚未售出。



由2014年至2022年，每年第三季同年落成的一手售出比例皆逾五成半，2018年第3季更曾經高逾八成。惟近兩年售出比例持續下跌，由以往平均近七成，跌至2023年的43.2%，2024年再跌至37.2%，創11年新低。



發展商傾向銷售遠期樓花

楊明儀續指，第三季市場憧憬美國聯儲局將展開減息周期，樓市氣氛較為觀望，發展商推盤步伐放慢，售出比例只輕微上升。

9月中本港銀行跟隨美國減息，中央救市，加上施政報告多項支持樓市政策，市場氣氛升温，有新盤錄得首日沽清或接近沽清，但發展商仍傾向銷售遠期樓花，料至年底現樓貨尾售出比例仍然偏低，將不足四成半，比2023年第4季47.4%更低，並連續2年少於五成水平。

估計今年落成私人住宅約27248伙

截止於2024年第3季的統計，2024年落成私人住宅估計有27,248伙。其中未推售單位9,782伙，貨尾單位7,338伙。合共待售單位17,120伙，待售單位佔全年估計落成量高達62.8%，售出比例只有37.2%。