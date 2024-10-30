上環銀主甲廈4100萬沽　凱旋門皇宮屋業主狂蝕6成　曾借財仔7千萬

寫港島甲級商廈又再錄得低價成交個案。上環指標甲廈信德中心東翼一個面積近3,300平方呎的銀主單位，新近以約4,100萬元沽出，呎價僅約1.24萬元，創該廈近十多年新低水平。



據代理消息，上述單位為上環信德中心東翼招商局大廈19樓1及17室，屬銀主盤，面積共約3,298平方呎，以約4,100萬元成交。以現時最新成交價計算，該單位於過去七年帳面大幅貶值約5,640萬元，勁蝕58%。

2018年高峰期買入價9740萬、呎價近3萬

翻查資料，上述信德中心招商局大廈銀主盤，於2018年1月份買入，當時成交價高達9,739.588萬元，成交呎價高達約29,514元。

曾單筆借7000萬 涉3間財仔

此外，上述銀主盤商廈單位業主為東美環球有限公司（EASTERN BEAUTY GLOBAL LIMITED），據悉由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有。該物業在2018年4月份曾抵押借一筆涉資約7,000萬元的貸款，涉及3間財仔，包括靄華物業信貸、華泰財務國際、信貸易。該物業在2024年5月份被接管。

上環信德中心。（何穎琪攝）

信德中心2018年高峰期呎價高位4.2萬

值得留意，2018年為本地寫字樓市場的高峰期，該年曾有中環皇后大道中九號的頂層34樓單位，以呎價6萬元沽出，創全港寫字樓呎價新高紀錄。由於中環核心區呎價水漲船高，周邊的上環商業區也隨之上升。

而上述信德中心在2018年也曾錄得呎價高達4.2萬元的高價紀錄，不過目前商廈市道轉弱，去年成交呎價大約3萬元。

上環信德中心。

事實上，近年許智明有不少物業均淪為銀主盤，如九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅，早前淪為銀主盤，在7月底獲接管人委託代理，並以公開招標形式出售該批物業，包括該凱旋門物業組合，以及位於大嶼山Whitesands 23號洋房。

據了解，該一籃子「銀主盤」豪宅物業市傳以4.3億元沽出。不過有區內代理向《香港01》表示，該批豪宅物業暫時未賣出。更指出銀主決定暫時不賣，待半年後市況好轉再作打算。

↓凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅↓

凱旋門朝日閣頂層A室天際屋，早前採用中國古代宮廷設計風格，色調更以黃色、金色作為主調。（資料相片）

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