粉嶺半新盤一房380萬沽　6年前一手入市帳蝕3球、樓價蒸發一半

樓市近年整體下滑，市場錄得大幅蝕讓個案。入伙約5年的粉嶺高爾夫．御苑，屋苑苑一伙一房單位最新以380萬元沽出，呎價10,215元。原業主於2018年一手買入，帳面蝕讓321萬元離場，6年間大幅貶值46%，樓價蒸發一半，同時創屋苑歷來最高蝕幅紀錄。



市場消息表示，該單位為高爾夫．御苑7座高層B室，實用面積372平方呎，屬一房間隔。單位原先於年中叫價445萬元蝕讓放盤，最終獲買家議價再減至380萬元沽出，呎價10,215元。

2018年一手買入、大幅貶值46%

資料顯示，屋苑近年所有二手成交均為蝕讓個案，蝕幅介乎1%至40%，即是次單位創屋苑歷來最高蝕幅紀錄。

原業主於2018年以701.3萬元一手買入單位，並採用「呼吸PLAN」的發展商高成數按揭方案入市，現持貨6年轉手，帳面蝕讓321萬元，期內貶值大幅貶值46%。

高爾夫．御苑。

高爾夫．御苑。