灣仔及佐敦太極軒兩項目放售至今年12月　市值共9億

高力獲業主委託為以要約形式出售太極軒CHI 138 及 CHI 314兩個住宅項目，市值共9億元，截標日期為今年12月6日正午12時。



太極軒CHI 138 位於灣仔莊士敦道136號及石水渠街2號， 位處大單邊位置，正對港鐵灣仔站，亦接近香港會議展覽中心、灣仔渡輪碼頭。是次出售的住宅部份設有不同戶型，分別為開放式、一房單位、兩房單位、複式單位及頂層特色單位。

太極軒CHI 314 則位於佐敦彌敦道314號， 毗鄰港鐵佐敦站；而前往西九龍高鐵站約十分鐘方便來往中國內地。物業提供不同戶型，房間種類包括：單睡房、豪華單睡房及雙睡房。

高力資本市場及投資服務部主管翟聰表示，港府推出多項吸納人才及留學生的政策，旅宿及酒店市場由2024年初至今已錄得多項成交。

當中，晶苑集團先後以2.2億港元購入位於長沙灣「旭逸雅捷酒店．荔枝角」及以1.23億港元購入紅磡新柳街3號作學生公寓。

另外，中原投資最近亦以1.8億港元購入尖沙咀栢薈酒店作為在港首個學生公寓項目，反映出整體投資市場上，酒店及全幢住宅買賣尤其活躍。